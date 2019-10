Incendio e paura a Villamar: crolla il tetto di una casa in fiamme

Villamar, incendio di un’abitazione nel centro abitato del paese. I Vigili del Fuoco sul posto, una volta spente le fiamme hanno messo in sicurezza la struttura. Da segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mandas è intervenuta alle 19 circa in via Roma a Villamar.

Gli operatori all’arrivo sul posto, hanno delimitato l’area stradale nelle vicinanze della struttura coinvolta per estinguere le fiamme e mettere l’edifici in sicurezza.

Le fiamme hanno coinvolto mobili e arredi, e il tetto in legno che durante le operazioni di spegnimento ha ceduto, fortunatamente né gli operatori né gli abitanti sono rimasti coinvolti. In supporto è intervenuta anche un autobotte del distaccamento di Sanluri, per un totale due automezzi e sette operatori.

L’intervento è ancora in corso al momento gli operatori stanno mettendo in sicurezza l’area circostante Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche i Carabinieri per ulteriori accertamenti e indagini di loro competenza.