Incendio di Pirri, nessun ritardo dei vigili del fuoco: “Fiamme spente nei tempi giusti”. I vigili del fuoco con una nota chiariscono nei dettagli cosa è accaduto nella notte dell’incendio in via Corridoni a Pirri: “La chiamata di richiesta di soccorso è giunta alla Centrale Operativa di questo Comando alle ore 03:12 del 13.11.2024 per il tramite del NUE e la squadra VF è uscita dalla Sede Centrale alle ore 03:14 ed è giunta sul luogo dell’intervento alle ore 03:25. Si conferma che sono stati rispettati i tempi di attivazione della squadra e non ci sono stati ritardi di percorrenza per raggiungere il sito. Il personale operante, giunto sul posto, ha trovato un’autovettura completamente avvolta dalle fiamme, parcheggiata sul lato destro della via Corridoni e affiancata a uno stabile adibito a civile abitazione con ingresso nella via Lorenzo il Magnifico n. 23. Nelle operazioni di intervento si è manifestato un problema di natura tecnica nell’inserimento della presa di forza del gruppo pompa del mezzo VF che comunque non ha determinato un significativo differimento nello spegnimento dell’incendio, consentendo l’estinzione senza ritardi. Il capo squadra, per maggior tutela dei cittadini, ha richiesto anche l’invio di un secondo mezzo per supporto alle operazioni di soccorso. Il veicolo supplementare non è stato impiegato nelle operazioni di soccorso in quanto la prima squadra intervenuta aveva già terminato le operazioni di soccorso, all’arrivo del secondo mezzo”, concludono i vigili del fuoco da sempre in prima linea nei soccorsi.