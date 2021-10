Incendio al campo nomadi a Cagliari, terminate nella notte le operazioni di spegnimento

Incendio in via San Paolo, sono terminate le operazioni di bonifica, smassamento e di messa in sicurezza dell’area.

Sono terminate nella tarda serata di ieri le operazioni di smassamento, di messa in sicurezza e la bonifica di focolai residui da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco in via San Paolo. Nell’area si era sviluppato un vasto incendio, subito dopo lo sgombero del campo nomadi, che ha coinvolto masserizie, rottami, e materiali vari.

Sul posto congiuntamente alle squadre di pronto intervento, ha operato il nucleo GOS (Gruppo Operativo Speciale) movimento terra dei Vigili del Fuoco inviato dal Comando di Cagliari che ha provveduto allo smassamento dei materiali permettendo anche lo spegnimento dei focolai residui.

Tra i vari materiali coinvolti dall’incendio sono state localizzate e messe in sicurezza oltre una cinquantina di bombole di GPL e una decina di bombole di acetilene.

Sul posto sono presenti la Polizia Locale di Cagliari e il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.