Incendio ad Arzana, lo sdegno del Sindaco: “Fino a quando dovremo ancora assistere a questo?

Le fiamme bruciano la Sardegna, per mano dolosa, per imprudenza. Continua a succedere ogni giorno. Stavolta è il turno di Arzana, in Ogliastra. Lo sdegno per quanto sta accadendo in queste ore da parte del Sindaco marco Melsi, che sul suo profilo facebook scrive “Fino a quando? Fino a quando dovremo ancora assistere a queste scene? Fino a quando le persone, i professionisti e i volontari dovranno rischiare la loro vita? Fino a quando le mani criminali continueranno a seminare distruzione e morte? Da anni mi pongo questi interrogativi senza mai essere riuscito a dare una risposta esaustiva. Una cosa è certa, una regione non può essere ostaggio di menti malate e criminali. Ebbene sì, per quanto mi riguarda, chi appicca un incendio doloso è un criminale tra i peggiori in circolazione e come tale andrebbe trattato”.

“Ma la guerra la vinceremo quando si affermeranno nuove coscienze che ripudieranno tali pratiche e avranno a cuore il nostro ambiente. Oggi è stato il turno di Arzana. Per fortuna, grazie al pronto intervento delle squadre dell’agenzia Forestas, del corpo forestale, dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei volontari è stato scongiurato il peggio e i danni sono stati molto limitati. Ancora una volta ringrazio chi, a vario titolo, opera per salvaguardare la nostra incolumità e il nostro ambiente. Condanno fermamente i criminali che puntualmente attentano alla vita altrui”.