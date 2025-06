Ha aperto i battenti la settimana dedicata alla Regione Autonoma della Sardegna, nel padiglione italiano all’Expo di Osaka in Giappone. Alle 10.30, accompagnati dalle note degli strumenti tradizionali sardi, launeddas e organetto del Duo Fanta Folk, il Commissario Generale, ambasciatore Mario Vattani, e l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu, hanno effettuato il taglio del nastro, per dare il via ufficialmente alla settimana della Sardegna all’Expo di Osaka.

Successivamente, l’assessore Cuccureddu ha visitato il Padiglione italiano, accompagnato dall’ambasciatore Vattani, per ammirare le opere originali di Michelangelo, Leonardo, Caravaggio e Tintoretto.

“Abbiamo voluto mostrare il presente e il passato del nostro Paese, proprio perché l’Italia è senza tempo: non è altro che il risultato dell’armonia tra presente e passato”, spiega l’ambasciatore. Si tratta di un concetto che si sposa perfettamente con quello della Regione Sardegna: “in una settimana cercheremo di raccontare con i nostri artigiani, i focus tematici, le performance degli artisti, la Sardegna che conserva le tradizioni, ma che allo stesso tempo guarda al futuro e alla modernità”, ha detto l’assessore Cuccureddu. “Per il 27 giugno è in programma la conferenza stampa di presentazione della Sardegna ed in particolare della nostra offerta turistica, dove, assieme al mare ed alle spiagge, certificate come le più belle del mondo, si illustreranno altri prodotti turistici, fruibili in tutte le stagioni. Un focus particolare – conclude Cuccureddu – sarà dedicato all’albergo diffuso ed alle Blue Zone (aree geografiche in cui si registra una maggiore incidenza di centenari): la Sardegna è una delle cinque Blue Zone insieme a Okinawa, isola che andremo a visitare nei prossimi giorni proprio per stipulare un accordo di collaborazione”.

Fra i primi a far visita all’esposizione della Sardegna è stato il Presidente della Repubblica delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., accolto da Franco Cuccureddu nello spazio dedicato alla Sardegna, dove ha particolarmente apprezzato le pietre sonore di Pinuccio Sciola, suonate per l’occasione dai figli dell’artista: Maria, Chiara e Tommaso.

Il padiglione italiano è tra i più popolari dell’Expo: alle lunghe attese (che talvolta raggiungono anche le sei ore) per entrare, si aggiunge ora il caldo afoso dell’estate giapponese, che tuttavia non scoraggia i visitatori, desiderosi di ammirare le eccellenze del Bel Paese e, in questa settimana, di scoprire le peculiarità della Sardegna.