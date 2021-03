In Sardegna l’incide Rt schizza a 1,08, l’Isola corre verso la zona arancione

L’Rt in Sardegna schizza a 1,08, compreso tra 0,97 e 1,2. L’Isola, quindi, si prepara ad andare in zona arancione dopo tre settimane di zona bianca. Non sembrano esserci molti margini di manovra, come aveva già anticipato a Casteddu Online il presidente della commissione Sanità Domenico Gallus: “Rischiamo di essere condannati dall’indice Rt”. E, ancora, ci sono i focolai e una “classificazione complessiva di rischio” moderata, oltre a un’allerta segnalata. Sono minuti decisivi, tra Cagliari e Roma vanno avanti i contatti per cercare di capire se può esserci il tanto per evitare il passaggio da zona bianca a zona arancione. Ma i numeri sembrano davvero essere implacabili. Solo l’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza definirà il colore dell’Isola: quello arancione, se confermato, durerà quattordici giorni. Quindi, sino a Pasqua.