In giro di notte oltre il coprifuoco: multe a Selargius e Serramanna

Del coprifuoco, proprio, non ne volevano sapere e infatti sono stati sorpresi dai carabinieri della Radiomobile questa notte a Selargius, alle 4:30 del mattino, due amici, un 23enne cagliaritano e un 20enne di Monserrato. Sono stati fermati a bordo di un’auto in via Istria e non hanno saputo giustificare la loro presenza fuori dall’orario consentito dalla zona gialla. I militari non hanno potuto fare altro che segnalarli alla Prefetture per violazione delle normative per il contenimento della pandemia e sanzionarli.

Poche ore prima stesso copione in via Ischia a Selargius, dove è stato fermato un 22enne mentre girava a piedi per la cittadina, mentre a Serramanna nei guai sono finiti altri tre giovani. Anche stavolta segnalazione e multa salata.