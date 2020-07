Impatto devastante contro una mucca sulla 131 Dcn, auto distrutta e guidatore all’ospedale

Impatto violentissimo sulla Ss 131 Dcn, all’altezza di Abbasanta, tra un’auto e una mucca. Un incidente stradale che poteva trasformarsi in una strage, visti i danni riportati dalla machina. Il guidatore, che non è riuscito ad evitare il bovino, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Oristanoe ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti dal personale sanitario. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e l’Anas.