Il tonno in scatola prodotto in Italia è contaminato dal mercurio? Ecco l’sos che parte dalla Francia. Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Le Ong Bloom e Foodwatch hanno condotto un’indagine su 148 scatole di tonno selezionate casualmente in cinque paesi europei: Francia, Italia, Germania, Inghilterra e Spagna. I risultati dell’analisi, effettuata da un laboratorio indipendente, hanno rivelato che il 100% dei campioni esaminati conteneva tracce di mercurio.

Ciò che ha destato maggiore preoccupazione è che oltre la metà delle confezioni (57%) superava il limite massimo di mercurio stabilito per altre specie ittiche nell’Unione Europea, fissato a 0,3 mg/kg. In particolare, una lattina del marchio Petit Navire acquistata in Francia presentava un livello record di 3,9 mg/kg, ben 13 volte superiore al limite più restrittivo”. Ecco perchè dalla Francia è scattato l0allarme che potrebbe preoccupare i consumatori italiani. Nonostante l’allarme generale, la situazione in Italia sembra essere sotto controllo.