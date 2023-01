Il sogno infranto di Nicol: ritrova il padre a Quartu ma lui muore prima di rivederlo

Si era tanto impegnata, riuscendo a trovare il coraggio di esporsi a inizio 2021: “Cerco mio padre, ha 54 anni e si chiama Antonio Serra. Vive a Quartu”. Nicol Salvioli, oggi ventenne, era riuscita a coronare il suo desiderio più grande, cioè rintracciare una delle due figure principali della sua vita. Sarebbe dovuta venire in Sardegna al termine dell’emergenza Covid, ma poi ci si è messo di mezzo il destino: “Sono sorti altri problemi che mi hanno impedito di raggiungere l’Isola”. Qualche ora fa, la terribile notizia: “Papà è morto, aveva solo cinquantacinque anni. Non sapevo che stesse male e che da tempo avesse problemi di salute, me l’hanno comunicato da pochissimo”, racconta, in lacrime, la giovane. Un sogno infranto: “Sarei dovuta venire in Sardegna la prossima estate, avevo già preparato tutto”.

E, invece, il destino amaro si è messo contro di lei: “Avrei tanto voluto abbracciare mio papà almeno una volta. Non ci siamo mai visti ma è anche grazie a lui se, oggi, esisto”.