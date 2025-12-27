Un episodio gravissimo che ha scosso Castiglione dei Genovesi, in provincia di Salerno. Il sindaco Carmine Siano è stato brutalmente aggredito in strada nella serata di ieri si pensa con una spranga o un bastone.

I traumi riportati dal primo cittadino, ricoverato nel reparto di ortopedia all’ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona di Salerno sono purtroppo molti, sia agli arti superiori che inferiori. Particolarmente colpito il viso. Sembra che i medici abbiano dovuto amputare un dito.

Parole di vicinanza e cordoglio da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico. “Desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore. A lui vanno i miei auguri di pronta guarigione. L’auspicio è che venga fatta piena luce sull’accaduto e che simili atti di violenza non trovino mai spazio nella nostra comunità”.

Ancora sconosciuti, al momento, il movente e l’autore di tale brutale gesto.