Il “serpente di ratto” mangia l’uccellino nel nido: “Povera mamma uccello” – VIDEO

La crudeltà della natura riassunta in questo breve video ripreso il 21 giugno 2020 a Fayetteville, Arkansas, USA. Un americano ha messo una GoPro sotto la tettoia di casa sua il giorno in cui ha trovato il nido di un uccello in fase di costruzione. La telecamera ha registrato in timelapse i momenti in cui l’uccello, giorno dopo giorno, ha costruito il nido. “Speravo di vedere le uova schiudersi e così è stato”. E invece, il giorno in cui l’uccellino ormai cresciuto e pronto a volare, incustodito per un po’, un serpente ne ha approfittato. Dopo essere strisciato tra i tubi di scolo dell’acqua piovana, il rettile ha raggiunto il nido e ha avvolto in pochi secondi l’uccellino e dopo averlo soffocato in una morsa avvolgente lo ha mangiato. Il video pubblicato su Youtube, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è diventato subito virale e ha suscitato le reazioni degli utenti che hanno sottolineato la crudeltà della “legge della giungla”. “È la natura”, ha scritto un utente. “È una scena molto triste da vedere”, gli ha fatto eco un altro. “Povera mamma uccello”.