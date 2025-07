Il ricordo straziante della moglie del militare Paglionico: “A Pirri mancherà il tuo sorriso rassicurante la tua ironia e il tuoi modi garbati”. È deceduto lo scorso 21 giugno dopo una breve malattia, aveva 57 anni e apparteneva all’arma dei carabinieri. Oggi la moglie del servitore dello Stato, che grazie al suo altruismo e alla sua professionalità è stato ben voluto dai cittadini che lo hanno conosciuto, ha voluto dedicare un ricordo attraverso la pagina social “La Voce di Pirri”, “per restituirti quanto hai dato alla tua Pirri che non hai mai voluto lasciare”: “Era la tua seconda casa… conoscevi tutti e aiutavi tutti! Le hai dedicato la tua vita, la tua esperienza e competenza accompagnata da battute e sorrisi al servizio della gente…chissà quanti aneddoti non so?!”.

“Quante notti, quante pattuglie e quanti problemi della tua Pirri hai risolto amore mio?! Con i tuoi modi gentili e rassicuranti le hai dedicato 31 anni di lavoro, sempre pronto a trovare soluzioni per facilitare la vita a chiunque” si legge.

“Purtroppo sei stato strappato alla vita a soli 57 anni e in soli tre mesi hai affrontato l’inferno, con coraggio e con una forza da leoni incredibile!

Hai lasciato un vuoto che nessuno colmerà mai!

Io sono semplicemente una moglie orgogliosa di aver avuto accanto un uomo meraviglioso e al quale diró GRAZIE per aver” nel suo piccolo “ migliorato un pezzettino di mondo e soprattutto per avermi regalato ua vita d’amore …quello vero!!!”.

Tanti i commenti che accompagnano il post della compagna di vita di Gennaro, conosciuto come Rino, “lui mi ha, aiutato ..ho avuto bisogno …lui c era sempre ..persona meravigliosa…”.

“Grazie amico per quello che hai fatto per tutta la nostra comunità. Porterò sempre il ricordo di una splendida persona che ci mancherà sempre”.