una giornata storica per il pugilato sardo: Nicola Mancosu, classe 1994, originario di Villamassargia, ha conquistato il titolo italiano dei pesi gallo nel prestigioso Trofeo Primo Carnera a Sequals, superando l’esperto Claudio Grande, già campione nazionale e sfidante al titolo europeo EBU. Il pugile sardo ha imposto il suo ritmo sin dalle prime riprese, mandando al tappeto Grande al terzo round. Il match è poi proseguito con grande intensità, ma Mancosu ha dominato fino alla fine, aggiudicandosi la vittoria ai punti con decisione unanime dei giudici (96-93). Dopo il successo di gennaio, quando vinse per KO il titolo Continental IBO, questa nuova impresa conferma il suo straordinario percorso. Cresciuto sotto la guida del Maestro Omar Loi e il Team Loi Villacidro, Nicola continua a portare in alto la Sardegna con determinazione, stile e valori veri.