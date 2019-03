Il piccolo Silvano morto a tre anni travolto dal trattore: il dolore senza fine a Siniscola

Un dolore senza fine. Una tragica fatalità quella che ha portato via ieri pomeriggio, il piccolo Silvano Carta, travolto dalla fresa del trattore guidato dal nonno, nelle campagne di Capo Comino, a Siniscola. Doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in una tragedia. La famiglia stava festeggiando il compleanno del fratellino di Silvano, di un anno. Poi forse il bimbo si è allontanato per andare dall’amato nonno che stava lavorando col trattore, arrivando da dietro. L’uomo non si sarebbe accorto della sua presenza. Poi ha capito che qualcosa non andava e in un attimo gli è crollato il mondo addosso. Ha visto il bambino, quei boccoli scuri, l’ha preso tra le braccia e ha urlato con tutta la forza che aveva in corpo: aiuto. Nulla hanno potuto fare i soccorsi giunti sul posto per il piccolo ormai spirato.

La comunità di Siniscola in lutto per questo tragico e terribile incidente che ha colpito una famiglia molto nota e stimata in paese. L’intera Sardegna sgomenta per una morte che non ha davvero spiegazioni.

Si terrà probabilmente oggi l’autopsia all’ospedale di Nuoro sul corpo del piccolo. Intanto continuano le indagini delle Forze dell’ordine che dovranno stabilire l’esatta dinamica di questo dramma. Il piccolo Silvano avrebbe compiuto tre anni il prossimo 29 aprile.