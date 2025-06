Tragedia questa mattina vicino al monumento del Monte Calvario a Gorizia. Durante un’escursione, un militare di vicino Cagliari ma in servizio a Gorizia ha un malore. Con lui, il suo bambino di 10 anni, che chiama subito i soccorsi con lo smartphone del padre e si fa guidare guidare passo passo per le prime pratiche salvavita. Purtroppo, gli sforzi del piccolo non sono serviti e il 49enne è morto davanti ai suoi occhi.

Giulio Trillò, direttore Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria Fvg, spiega commosso : “Nessuna persona avrebbe potuto fare di più”.