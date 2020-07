“Liberatelo”, chiedono i suoi legali. Il mostro di Foligno ospitato a Capoterra potrebbe tornare libero: “E’ pericoloso, non dategli la libertà”. Sarà il giudice Cristina Lampis a decidere, Luigi Chiatti si dice opra pentito ma tempo fa a una guardia aveva detto: “Se esco, lo rifaccio”. Lui, il detenuto ospitato in una Rems a Capoterra, fu condannato per avere seviziato e ucciso due bambini. Oggi la nuova richiesta di libertà da parte dei suoi legali, richiesta che fu respinta nell’ottobre del 2018 perchè l’uomo era stato definito ancora “socialmente pericoloso”.