Il mondo dello sport in lutto: addio a Nino Pelliccia. A 36 anni è morto improvvisamente l’imprenditore da tempo uno dei punti di riferimento per chi ama giocare a calcio.

Si chiamava Gaetano, per tutti Nino, viveva a Quartu Sant’Elena e alla Corte del Sole, con il negozio New Gielle Sport, non mancava di offrire anche la passione per quel mondo che ruota intorno al pallone da calcio. Ben noto sia in città che in tutto l’hinterland, oggi la notizia dell’improvvisa scomparsa dell’uomo che lascia la moglie e un figlio piccolo. Tanti i messaggi dedicati all’uomo: “Il Presidente, dirigenti e atleti della S.S.C. La Pineta, sono vicini alla famiglia Pelliccia, per la improvvisa perdita del caro Nino” si legge tra i professionisti del calcio. Domani l’ultimo saluto.