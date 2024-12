Il dolore di un figlio che ha perso tragicamente i suoi genitori racchiuso in poche ed essenziali parole: “Una preghiera per i miei genitori”.

Claudio Gulisano ha scritto così suo suoi social, come didascalia ad una foto dei suoi genitori, Marisa e Luigi, ritrovati senza vita nella loro casa. Non è la prima volta che Claudio ricorda i suoi genitori con riferimenti ad una perdita così dolorosa attraverso i suoi canali, ma senza parlare dell’andamento delle indagini.

Un mistero che va avanti ormai dal 5 dicembre e sul quale la Procura di Cagliari sta lavorando alacremente da settimane per chiarire cosa possa essere accaduto nell’abitazione di Via Ghibli. Secondo gli investigatori, Marisa e Luigi sarebbero morti per mano di qualcuno. Dopo aver escluso l’avvelenamento per funghi e un’intossicazione alimentare, anche grazie agli esami effettuati dal dottor Demontis, si fa sempre più largo l’ipotesi di una morte violenta. Nulla è ancora certo e i tasselli del puzzle devono essere collocati al posto corretto, ma la verità si spera possa essere molto vicina.