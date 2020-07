“Il mio ristorante a Cagliari colpito dal fuoco di un motorino rubato, danni per 7mila euro”

No, la lacrime agli occhi non ci sono. Ma la rabbia sì, anche celata dietro una tranquillità che sembra essere solo apparente. Alessandra Meddi, 45 anni, sette anni fa ha aperto Cucina Eat in una piazza Galilei che, solo da pochi giorni, sta rifiorendo, commercialmente parlando, con i tavolini del suo locale e dei ristoranti e gelaterie dei suoi colleghi posizionati accanto alle maxi aiuole. Dopo i mesi di chiusura per Coronavirus, qualche giorno fa la riapertura. Ieri, una nuova mazzata: “Qualcuno ha rubato il motorino di un ragazzo che vive nella zona, l’ha portato davanti all’ingresso della cucina del mio locale e l’ha incendiato. Le fiamme hanno avuto il tempo di distruggere il portoncino, danneggiare la nostra ‘Ape’ che utilizziamo per fare le consegne e il pavimento interno, in resina. I danni? Quantificabili in almeno settemila euro”, dice, con abbastanza sconforto, l’imprenditrice.

“Avevamo riaperto da poco, ora dovremo fermarci nuovamente. Qui con me lavorano altre quattro persone, lentamente stavamo ritornando ai ritmi di prima del Coronavirus. I Vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, fortunatamente. Ci sono già indagini, da parte della polizia”. Che cosa si sente di dire a chi ha avuto la “geniale” idea di bruciare un motorino davanti al suo locale? “Sono persone che, sicuramente, non pensano minimamente ai danni che possono causare agli altri”.