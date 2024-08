Il maltempo inizia a farsi sentire in Sardegna: maxi grandinata a Pattada

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pattada – Maxi grandinata nel territorio del nord Sardegna, chicchi grandi quanto palline sono piombate dal cielo nel tardo pomeriggio di oggi. Mentre il sud dell’isola boccheggia e attende un cambio di rotta del clima, nella parte opposta non bastano gli ombrelli per ripararsi dal tempo assai bizzarro. Sono immagini che, quasi, si stenta a credere, ma sono vere quelle pubblicate da Sara Muggittu: la grandine, se così si può definire, caduta dal cielo e che ricopre le sterpaglie a bordo strada, bagnate dalla pioggia e dal ghiaccio a forma di palla. Un avvertimento, potrebbe essere interpretato così il fenomeno di poche ore fa: la tanto attesa pioggia, si spera, cada copiosa ma solo in forma di acqua e non di “macigni” come accaduto a Pattada.