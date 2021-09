Il maltempo fa slittare la ciclopedalata nel parco di Molentargius

E’ stata riprogrammata per mercoledì 29 settembre alle ore 16 la ciclopedalata nel Parco di Molentargius – Saline, ultimo appuntamento del calendario di eventi della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2021 organizzato dalla Città Metropolitana di Cagliari. Il rinvio della pedalata, originariamente programmata per il 22 settembre, si è reso necessario a seguito delle previsioni meteo e delle piogge di ieri che hanno reso non perfettamente idonee le condizioni del percorso.

PROGRAMMA – La partecipazione è aperta a bambini e ragazzi ma anche a genitori, adulti e appassionati. La ciclopedalata sarà a numero chiuso, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, previa registrazione al link https://bit.ly/Registrazione_ciclopedalata . Il raduno inizierà alle ore 15.30 in prossimità del Padiglione Nervi, da dove attraverso la pista ciclabile di Su Siccu si giungerà al Parco di Molentargius. Durante il percorso sono previsti dei punti di sosta curati dal Ceas di Molentargius e da medici dello sport, con un laboratorio per insegnare ai ragazzi come riparare una bicicletta e l’illustrazione delle principali norme del Codice della strada per pedalare in sicurezza in città, curata dalla Polizia metropolitana. L’evento è realizzato in collaborazione con il Parco di Molentargius e con il corpo forestale di vigilanza ambientale della Regione Sardegna.

La Settimana Europea della Mobilità 2021 (16-22 settembre) ha scelto quest’anno il tema “Muoviti sostenibile…e in salute”, con l’intento di sensibilizzare i cittadini verso l’adozione di modalità di trasporto sostenibili anche in virtù dei loro effetti positivi sul benessere fisico, oltre che sull’ambiente. La Città Metropolitana di Cagliari ha aderito a questa edizione sia attraverso l’organizzazione diretta di eventi, sia mediante la promozione delle iniziative realizzate da alcuni comuni e associazioni dell’area.