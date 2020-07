Il grande cuore del “Napoli Club Cagliari”, cento cassette di melanzane e pomodori donate ai poveri

Un altro importante gesto di solidarietà del “Napoli Club Cagliari”, che si è fatto promotore della donazione di cento cassette di melanzane e pomodori a favore della la Caritas di Cagliari e delle comunità terapeutiche della diocesi di Ales-Terralba fondate da don Angelo Pittau. Un gesto solidale, nato dalla collaborazione del presidente Antonio De Falco, del delegato delle attività sociali e culturali del club, Diego Palma e soprattutto grazie alla generosità dell’azienda agricola Leone di Gianbasilio Scano di Assemini.

Il presidente del Napoli Club Cagliari Antonio De Falco ed il suo direttivo sottolineano che “queste iniziative solidali sono importanti per determinare l’integrazione sul territorio di tutti i soci sostenitori, con attività che vanno oltre il tifo per la propria squadra del cuore. Come diceva San Francesco d’Assisi, ‘è donandosi, che si riceve; dimenticando se stessi, che ci si ritrova’”.