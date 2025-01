Il gran cuore dei sardi non si ferma mai: da Culver City, California, Vincenzo Porcu, ristoratore originario di Sinnai, invita soccorritori ed evacuati. “Passate a trovarci. Vi daremo da mangiare senza costi”. Los Angeles, la città degli angeli, in fiamme: sono tremende le immagini che giungono dal cuore della California, quel mondo che si vede in tv, tra palme e ville con piscina, dove vivono gli attori e i cantanti più famosi al mondo. Assieme a migliaia di persone, sono in fuga per gli incendi che da giorni stanno divorando tutto ciò che incontrano lungo il loro cammino. Ancora inarrestabile, non è assolutamente domato, e si combatte contro quelle fiamme, quel muro di fuoco che sta causando anche diverse vittime, come riportano i mass media locali. E tra le tante iniziative di solidarietà spunta quella di Porcu, emigrato per realizzare il suo sogno, ossia far conoscere i sapori e i profumi della Sardegna attraverso le pietanze tradizionali. Nella sua pagina social rivolge un invito a chi combatte e soffre a causa degli incendi. “Vincenzo Porcu e tutto lo staff del ristorante Carasau di Culver City pregano per tutti coloro che sono stati colpiti dagli incendi in California.

La California ci ha dato molto e siamo grati per la nostra comunità qui. Nello spirito dell’ospitalità sarda verso chi ne ha bisogno, vorremmo porgerla avanti. Se siete un soccorritore che assiste direttamente agli incendi o se siete stati evacuati, passate a trovarci. Vi daremo da mangiare senza costi”.