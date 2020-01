La domanda iniziale è quella che, ancora oggi, qualcuno si fa: “Perché in Sardegna ci sono pochi terremoti?”. La risposta, a detta del geologo Andrea Moccia, famoso per i suoi video su YouTube e per ma pagina Facebook “Geologia Pop”, è semplice: “Perché la Sardegna non è italiana”. No, non è un proclama di chissà quale amante dell’indipendentismo. Moccia parla da geologo esperto, e la sua spiegazione poggia, appunto, su basi abbondantemente solide. Lo studioso scioglie subito possibili obiezioni: “I dati in nostra mano ci dimostrano che il blocco sardo-corso”, tantissimo tempo fa, “era attaccato al blocco europeo. Le rocce della Sardegna si sono formate nel periodo del Paleozoico, oltre cinquecentosettanta milioni di anni fa. E quelle stesse rocce le troviamo in Spagna e in Francia”, afferma Moccia. Che confessa anche di essere innamorato della Sardegna, un’isola che l’ha già stregato: “È il top del top”.

E, in coda al video, c’è spazio anche per una piccola gag, con Andrea Moccia impegnato in una telefonata: “Devo prenotare l’aereo, quest’estate ho deciso, farò le mie vacanze in Sardegna”.