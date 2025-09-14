Il fuoristrada vola in una enorme scarpata nella strada delle spiagge: così don Giulio Corongiu è morto a Sant’Antioco. Aveva 76 anni il sacerdote deceduto nello schianto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti alle ore 15:00 circa,nella strada comunale che dal paese di Sant’Antioco collega le spiagge delle località di Maladroxia e Coequaddus, a seguito di un incidente stradale dove è rimasto coinvolto un fuoristrada finito nella scarpata.
I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la.messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area. Il conducente, unico occupante del veicolo,
purtroppo è deceduto. Sul posto sono intervenuti il personale medico sanitario del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine,
per quanto di loro competenza.
Nel pomeriggio odierno, lungo la Strada Provinciale 76, si è verificato un grave sinistro stradale autonomo che ha causato la morte di un 76enne sacerdote, parroco della chiesa di Nostra Signora di Bonaria.
Dalle prime ricostruzioni, l’uomo, mentre percorreva la provinciale alla guida della propria autovettura, avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo essersi ribaltato, ha terminato la sua corsa nell’avvallamento a latere della carreggiata. L’impatto non ha coinvolto altri veicoli né provocato ferimenti a terzi.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso, i quali non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia ha provveduto alle operazioni di estrazione della salma dall’abitacolo.
I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Sant’Antioco, prontamente informata l’Autorità Giudiziaria. La Stazione Carabinieri di Nuxis ha garantito il supporto alle operazioni di viabilità lungo il tratto interessato.