Il fuoristrada vola in una enorme scarpata nella strada delle spiagge: così don Giulio Corongiu è morto a Sant’Antioco. Aveva 76 anni il sacerdote deceduto nello schianto. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti alle ore 15:00 circa,nella strada comunale che dal paese di Sant’Antioco collega le spiagge delle località di Maladroxia e Coequaddus, a seguito di un incidente stradale dove è rimasto coinvolto un fuoristrada finito nella scarpata.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la.messa in sicurezza del veicolo coinvolto e dell’area. Il conducente, unico occupante del veicolo,

purtroppo è deceduto. Sul posto sono intervenuti il personale medico sanitario del 118, l’elisoccorso e le forze dell’ordine,

per quanto di loro competenza.