Io ddl sul femminicidio come reato autonomo diventa legge con voto unanime alla Camera. Questo significa che verrà introdotto nel Codice Penale il nuovo articolo 577-bis e che per tale reato è prevista la pena dell’ ergastolo.

Ma i momenti di tensione in aula non sono mancati. È mancato infatti il passaggio al Senato di un altro importante decreto legge, quello sullo stupro e del libero consenso pensato dalla premier Giorgia Meloni e della segretaria del Pd Elly Schlein.

La battuta d’arresto è stata dovuta ad alcune perplessità da parte della Lega che ha chiesto che il testo venga visionato in Commissione Giustizia.

Protesta da parte delle opposizioni che hanno abbandonato l’aula e avrebbero desiderato l’approvazione proprio oggi, nella giornata contro la violenza sulle donne.

“Sono venuta a fare il mio dovere a votare questo reato sul femminicidio perché sono una persona che rispetta gli accordi, penso che questo una forza responsabile deve fare: cioè rispettare gli accordi. Auspico che anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, faccia rispettare gli accordi”, le parole della Schlein.

