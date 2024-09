Il dramma di Assemini, Alessandro Cambuca ucciso a coltellate a 27 anni: fermato l’aggressore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il dramma di Assemini, Alessandro Cambucca ucciso a coltellate a 27 anni: fermato l’aggressore.

Non ce l’ha fatta il giovane di 27 anni accoltellato all’alba al petto e al collo da un ragazzo che conosceva bene. Secondo le prime testimonianze i carabinieri avrebbero fermato e portato in caserma un giovane, interrogato con l’accusa di omicidio. Sarebbe appunto un conoscente del ragazzo ucciso, che era arrivato in codice rosso al Brotzu ed è poi morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un ragazzo residente a Villaspeciosa, che ha avuto la peggio in una lite rivelatasi fatale.