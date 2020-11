Il dolore immenso di Bitti, 3 giorni di lutto per le vittime dell’alluvione

l sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha proclamato, da domani al 3 dicembre 2020, il lutto cittadino per la dolorosa scomparsa dei compaesani Giuseppe Carzedda, Salvatore Mannu e Lia Orunesu, avvenuta in seguito agli eventi violenti e tragici del 28 e 29 novembre 2020. Per i tre giorni sarà esposta negli uffici pubblici la bandiera a mezz’asta.