Un padre e un figlio uniti da un destino crudele e beffardo, che li ha visti morire in un incidente sulla stessa statale, la 125. Io 54enne Carlo Sapienza è morto nelle scorse ore in uno schianto con la sua nella galleria di Genna Ortiga. Ma solo 7 mesi fa, lo scorso 15 luglio, il figlio Davide era deceduto a soli 25 anni in un altro terribile incidente vicino a Castiadas. La sua Renault era finita contro un tir. Una coincidenza che lascia senza parole familiari e amici, che in queste ore stanno dedicando parole d’amore e d’affetto alla famiglia Sapienza, provata da due inimmaginabili perdite.