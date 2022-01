Il Covid non ferma la vita, record di nascite al Ss. Trinità di Cagliari: 1518 nel 2021

Record di nascite al Santissima Trinità di Cagliari, 1500 parti non si vedevano al Santissima dagli anni Ottanta. Un reparto in eccezionale controtendenza quello di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari che quest’anno ha fatto nascere 1538 bambini, con 1518 parti, vale a dire 100 parti in più rispetto allo scorso anno. L’ultima nata è una femmina, Rebecca, venuta alla luce, con parto naturale, alle 22:20. “Mi ritengo soddisfatta del lavoro svolto dal gruppo che ho l’onore di dirigere”, afferma il direttore Eleonora Coccollone, “un lavoro di squadra che ha visto in campo medici, ostetriche, infermieri ed oss che con entusiasmo e competenza hanno perseguito l’obiettivo comune di accompagnare le donne nel momento più importante della vita, quello dell’evento nascita”.

Un numero così alto di parti non si vedeva al Santissima Trinità dagli anni 80. Da due anni il reparto è impegnato anche nell’assistenza alle donne positive al Coronavirus ma le prestazioni diagnostico-terapeutiche per le donne non sono mai state interrotte. Nonostante le difficoltà per garantire il corretto triage e i distanziamenti sono state garantite le visite, le ecografie, le isteroscopie, i controlli post- chirurgici e post-partium, gli interventi in laparoscopia 3D. Il punto Nascita del Santissima Trinità, in collaborazione con il Centro Vaccinazioni, è stato il primo in Italia a praticare la vaccinazione anti Covid alle donne in gravidanza e a dimostrare che i neonati figli di mamme vaccinate presentavano un elevato numero di anticorpi alla nascita.

La Neonatologia del Santissima Trinità non ha mai interrotto il Servizio di Rooming-in e il sostegno all’allattamento nonostante la grave carenza di Pediatri che da 9 sono diventati 5 a fare i turni. Il gruppo dell’Anestesia, diretto dal Dottor Leonardo Bianciardi, ha garantito, nonostante la risaputa carenza di anestesisti, la parto-analgesia epidurale gratuita, le visite anestesiologiche e le anestesie per gli interventi chirurgici. Nonostante la pandemia da Covid-19 l’equipe non ha mai interrotto l’aggiornamento e i programmi di simulazione delle emergenze accrescendo, in questo modo, la competenza sulla gestione di quelle situazioni che si verificano con una certa frequenza in sala parto, come l’emorragia post-partum, la preeclampsia, la distocia di spalle. “Il punto di forza del reparto è l’assistenza molto personalizzata, orientata a soddisfare le richieste delle donne, da parte di operatori che mostrano una grande abnegazione e uno speciale senso di appartenenza alla grande famiglia del Santissima Trinità”, dice il direttore sanitario Sergio Marracini.