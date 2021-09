Il Covid molla la presa in Sardegna: appena 55 nuovi casi e per la prima volta dopo due mesi nessuna vittima

Contagi ancora in calo e, per la prima volta da luglio, nessuna vittima. Il bollettino di oggi con i dati sul Covid fa tirare un grosso sospiro di sollievo alla Sardegna, anche se due persone in più sono entrate in terapia intensiva. Nell’isola si registrano oggi 55 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2258 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2822 test. Il tasso di positività si attesta poco sotto il 2%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 ( 2 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 186 ( 2 in meno rispetto a ieri). 3622 sono i casi di isolamento domiciliare (179 in meno rispetto a ieri). Come detto, non si sono registrati nuovi decessi.