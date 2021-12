Il Covid galoppa a Capoterra, 174 positivi: green pass e restrizioni confermate per i non vaccinati 

Quarantasette nuovi casi in appena tre giorni, il virus galoppa nella Capoterra super blindata. 174 positivi, solo cinque guariti, con centosettanta capoterresi chiusi in casa e quattro, purtroppo, all’ospedale. Sono impietosi i dati forniti dall’Ats all’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau. Che, davanti a questi numeri, non può fare altro che confermare tutte le strette, già in vigore, sino al prossimo trenta dicembre. Sarà un Natale di quasi lockdown per i non vaccinati in città: uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass. Senza documento verde, accesso e uscita sono autorizzati solo per motivate esigenze quali attività lavorativa, salute e reperimento di beni di prima necessità. Green pass anche per cerimonie religiose e «rafforzato» per bar, ristoranti, circoli, sale giochi anche all’aperto. .

E, naturalmente, stop a tutti gli spettacoli ed eventi natalizi, sia quelli organizzati dal Comune sia quelli imbastiti dai privati.