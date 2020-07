Il Coronavirus ricompare a Ussana, c’è un nuovo cittadino contagiato

Il Coronavirus ritorna a Ussana, c’è un nuovo caso accertato di contagio. Un cittadino è risultato positivo al Covid-19, a dirlo è lo stesso sindaco Emidio Contini: “L’amministrazione comunale, sulla base dell’aggiornamento dei dati inviati da Ats Sardegna, comunica la presenza nel proprio territorio di un caso di contagio da Covid-19. Sono state prontamente poste in essere tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del virus”, spiega Contini. “Si invitano i cittadini a rispettare in maniera scrupolosa tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità nazionali e regionali”.