Il Coronavirus non ferma i vandali: “Così hanno spaccato i finestrini della mia auto a Pirri”

È uscita dopo aver finito il turno serale in una pizzeria di via Santa Maria Chiara a Pirri e aveva solo un desiderio: tornare a casa e riposarsi. Ma, quando è arrivata davanti alla sua Kia Rio, Anna Lisa Ortu, 25 anni, è sbiancata: “Qualcuno che non aveva niente da fare ha ben deciso di distruggere tutti e quattro i finestrini della mia macchina, sicuramente per noia, perché dall’auto non è stato preso niente e non c’era nulla di valore in vista”, spiega la ragazza, contattata da Casteddu Online. I danni, ovviamente, sono ingenti: “Io lavoro tutti i giorni nonostante l’emergenza e la paura da Coronavirus per poter permettere alla gente di concedersi lo sfizio di mangiarsi una pizza, un panino o una bistecca”, afferma la giovane aiuto cuoco, “insomma, garantisco anche io un servizio”. La lavoratrice spiega anche dove era parcheggiata l’auto: “Negli stalli a spina di pesce, in un posto regolare”, all’altezza del civico 57 di via Santa Maria Chiara.

“Lancio un appello: qualcuno ha visto o sentito qualcosa, ieri tra le 18:30 e mezzanotte. Aiutatemi a trovare i vandali, chiunque abbia notizie utili mi chiami al seguente numero: +393478693701”.