Il Coronavirus non ferma gli incivili dei rifiuti, il “caddozzo” scoperto e multato a Sarroch

Ci sono i divieti, ben chiari: si può uscire di casa solo per “comprovata necessità”. Non certo, quindi, per disfarsi di rifiuti in aperta campagna. Eppure, un uomo di Sarroch è riuscito a raggiungere una zona di campagna del paese per disfarsi di un bel po’ di spazzatura. Ma gli è andata male: le Forze dell’ordine, infatti, già impegnate con i controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da Coronavirus, come ogni giorno, hanno anche effettuato controlli su discariche abusive e abbandono dei rifiuti, che, “purtroppo, sono cattive abitudini che non si estinguono”, commenta il sindaco, Tore Mattana. “Il responsabile è stato individuato” e per lui è scattata una multa “di duecento euro. L’area è stata poi bonificata e ringrazio coloro che hanno provveduto”.