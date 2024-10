Il concerto di “Su Dottori”: salute mentale e inclusione al Centro Paracelso di Sestu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Imperdibile appuntamento per tutti coloro che hanno a cuore le problematiche legate alla salute mentale e vogliono contribuire a un percorso di riabilitazione unico e all’avanguardia. Venerdì 25 ottobre alle 18, il Centro di Riabilitazione Psichiatrica Paracelso ospiterà il Concerto de “Su Dottori” (Dr. Drer), un evento pensato per promuovere l’inclusione sociale e il supporto alla salute mentale. L’ingresso, aperto a tutti, sarà libero e a offerta, permettendo a chiunque di partecipare e contribuire alle attività del centro. Durante il concerto, gli ospiti del centro prepareranno un ricco buffet da condividere con i partecipanti, un’iniziativa che evidenzia l’importanza dell’autonomia e della valorizzazione delle competenze individuali nel processo di riabilitazione.

Inaugurato nel dicembre 2023, il Centro di Riabilitazione Psichiatrica Paracelso rappresenta un avanzamento significativo nell’approccio alla salute mentale in Italia. Ispirato dalla riforma Basaglia, il centro si propone di offrire servizi all’avanguardia, mirando non solo a alleviare il disagio delle persone con sofferenza mentale, ma anche a sostenere i loro familiari, spesso dimenticati, con un importante lavoro educativo.

Accreditato dalla Regione Sardegna, il Centro Paracelso opera in convenzione con il Sistema Sanitario Regionale, garantendo l’accessibilità e il rispetto dei più alti standard di qualità delle cure. Gli specialisti adottano un approccio integrato alla salute mentale, ponendo particolare attenzione al legame tra sofferenza mentale e qualità della vita.

Il centro accoglie pazienti con bisogni complessi, richiedendo un intervento multidisciplinare che include trattamenti clinici, assistenza, supporto e lavoro educativo. L’obiettivo non è solo il miglioramento della salute mentale, ma anche il recupero della partecipazione sociale e delle competenze necessarie per una vita autonoma, e proprio in questo obiettivo si innesta l’iniziativa di venerdì prossimo che rappresenta un passo importante in questa direzione, creando opportunità di interazione tra pazienti e cittadini, e contribuendo a ridurre lo stigma associato alla salute mentale. E’ il secondo appuntamento fra svago e inclusione organizzato dal centro dopo quello con le lezioni di ballo.

Il Centro Paracelso si configura come un ambiente accogliente e protettivo, in cui i diritti umani sono rispettati e garantiti.

L’equipe multidisciplinare del Centro Paracelso è composta da psichiatri, psicologi, educatori, infermieri e operatori socio-sanitari. Ogni paziente è seguito in modo personalizzato, con un piano di assistenza costruito attorno alle sue esigenze specifiche, promuovendo il recupero delle capacità sociali e relazionali. Attraversol’inclusione attiva dei pazienti nelle attività sociali e culturali, il centro contribuisce a costruire un legame significativo tra il mondo della salute mentale e la comunità, promuovendo una cultura di accettazione e sostegno.