Il civraxiu vola in alto: il pane di Sanluri premiato al Senato

Sanluri – Il civraxu vola in alto, premiato al Senato, ha conquistato il Premio Nazionale di Manifestazione di Qualità. Il sindaco Alberto Urpi: “Si lavorerà affinché questi riconoscimenti importanti valorizzino l’intero territorio ai fini turistici. Medio Campidano, Marmilla e Linas devono essere venduti come un unico pacchetto”. La festa del Borgo associata alla sagra del Civraxu hanno incantato anche i funzionari nazionali che, durante l’ultima edizione, in anonimato, avevano partecipato all’evento. Sono stati premiati 50 Comuni in tutta Italia e tra questi anche la città di Sanluri che, con le sue tradizioni culinarie e la vocazione medievale che rende uniche le vie del borgo intorno al castello, sale sull’ambito podio. “Un importante riconoscimento per tutta la nostra comunità, per la nostra Amministrazione e per la ProLoco” afferma Urpi. “Di questo riconoscimento ne faremo tesoro, per migliorare ancora”. Non un punto di arrivo, bensì di partenza: “Da consigliere regionale lavorerò affinché questi marchi di qualità costituiscano un valore identitario del territorio”. Una sinergia di forze che va avanti da tempo: “Sono stati premiati gli sforzi e gli impegni da parte di tutti, specifico anche i precedenti rappresentanti delle istituzioni, e tutto ciò deve servire per migliorare sempre più”.