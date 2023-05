Il cimitero di Quartu si allarga e il Comune salva la colonia felina: Nuova casa per i gatti”

ll cimitero di Quartu va verso un grande allargamento, con la realizzazione di centinaia di nuovi loculi e tombe, e la storica colonia felina dei terreni di via San Francesco cambia casa, in tutta comodità. L’ha deciso il Comune che, con tanto di delibera di giunta, ha individuato lo spazio per la nuova oasi in un terreno comunale nella zona di via Olanda. Quattro metri per quattro, con tanto di recinto e casette che saranno realizzate dallo stesso volontario che, da tempo, segue e sfama i mici, accudendoli e curandoli in caso di necessità. L’amministrazione comunale ha rispettato in pieno le disposizioni di legge legate al benessere animale: la colonia, regolarmente censita e iscritta all’Asl, non poteva certo essere distrutta o trasferita in un punto dove nessun volontario sarebbe potuto arrivare.

Ecco perchè, dopo un confronto con l’attuale “gattaro”, è stata individuata e scelta definitivamente la migliore area sia per i gatti sia per chi dovrà, e potrà, continuare a prendersi cura di loro.