“Il centro paralimpico a Cagliari non serve. I disabili possono allenarsi negli stessi campi dei normodotati”

Il centro paralimpico a Cagliari non serve. I disabili possono allenarsi nei campi dei normodotati”. E’ la replica dell’assessore allo Sport Paolo Spano al consigliere Marco Benucci. Il capogruppo dei Progressisti ieri ha accusato la giunta Truzzu di aver cancellato il centro di eccellenza paralimpico di via Pessagno per realizzare uno skatepark.

“Il progetto che cita Benucci non esiste”, ha dichiarato Spano, “è solo una proposta di delibera fatta in fretta e furia dopo che Zedda si era già dimesso, ma in 7 anni non avevano fatto nulla. Volevano il paddle in via Pessagno ma di spazi ce ne sono già 20. Per quanto riguarda i disabili ricordo che non hanno bisogno di spazi a loro dedicati, ma possono benissimo allenarsi nelle stesse strutture dei normodotati. Non si capisce nulla di questo centro di eccellenza, oltretutto in metà campo di via Pessagno. Se c’è uno che fa discriminazione è lui”