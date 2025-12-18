Un pomeriggio di confronto e approfondimento dedicato al mondo degli animali domestici, con particolare attenzione alle adozioni canine e alla gestione responsabile degli animali nei canili.

Giovedì 18 dicembre 2025, nella Sala Portico del Centro culturale “La Vetreria” di via Italia n. 63 a Pirri, si terrà l’evento intitolato “Il cane, dal canile a casa”, promosso dall’Assessorato all’Ecologia urbana, Ambiente e Verde pubblico del Comune di Cagliari e patrocinato dall’Amministrazione cittadina.

L’iniziativa, rivolta sia a chi desidera adottare un cane sia a chi già condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, ha l’obiettivo di fornire strumenti concreti e informazioni utili per rendere il percorso di adozione e gestione più consapevole e sereno.

A introdurre il convegno sarà l’assessora Luisa Giua Marassi, che sottolineerà l’importanza di un rapporto basato su rispetto, cura e responsabilità. Successivamente, interverranno esperti e professionisti del settore: Roberto Chinarello, responsabile del canile Dog Hotel, parlerà dell’accoglienza in canile, dei processi di valutazione e delle fasi di preparazione all’adozione, mettendo in luce il ruolo fondamentale di operatori e figure specializzate; Gianna Coppa, responsabile del Servizio veterinario del Comune di Cagliari, presenterà il progetto “Adozione a distanza”, una soluzione innovativa pensata per favorire il benessere dei cani ospiti del canile cittadino e coinvolgere anche chi non può adottare fisicamente un animale. Laura Martinelli, istruttrice cinofila, approfondirà invece il delicato passaggio dell’arrivo del cane nella famiglia, evidenziando come pazienza, ascolto e conoscenza siano fondamentali per instaurare un legame stabile e positivo; la sua testimonianza offrirà consigli pratici per facilitare l’inserimento del nuovo amico a quattro zampe nella vita quotidiana. Infine, Maria Grazia Cappai, docente di nutrizione animale presso l’Università di Sassari, parlerà dell’importanza di un’alimentazione equilibrata come elemento chiave per la salute e il benessere dei cani, sottolineando come una dieta corretta possa contribuire a prevenire problemi di salute e migliorare la qualità della vita degli animali.

Per chi desidera conoscere meglio il mondo delle adozioni canine o semplicemente approfondire le proprie conoscenze per prendersi cura al meglio del proprio animale, “Il cane, dal canile a casa” rappresenta un’occasione imperdibile per confrontarsi con esperti e condividere un momento di sensibilizzazione e formazione.