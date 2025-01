Il mercato invernale é iniziato oggi, qual é la situazione del Cagliari tra: il rinnovo di Zappa, Wieteska in uscita e la formula per Caprile. Quali sono invece gli indisponibili in vista della gara contro il Monza? Ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il possibile approdo di Elia Caprile al Cagliari. Come riportato da Nicolò Schira, per il portiere classe 2001 del Napoli potrebbe cambiare la formula dopo l’idea di un semplice scambio di prestiti con Simone Scuffet. I sardi vogliono inserire un diritto di riscatto per l’estremo difensore, che sarebbe fissata sui 7-8 milioni di euro. È previsto un nuovo incontro per sabato tra i club dei presidenti Tommaso Giulini ed Aurelio De Laurentiis. Domingo Catoira, direttore sportivo del Valladolid ha rilasciato un intervista al quotidiano spagnolo As. Ha parlato anche riguardo le indiscrezioni degli ultimi giorni che vedevano Wieteska vicino al club spagnolo “Interesse per Matuesz Wieteska del Cagliari? Niente affatto. Sono nomi che si trovano sul mercato, ma sicuramente no”. Riguardo il tema rinnovi, dopo l’ufficialità per quanto riguarda quello di Luvumbo sino al 2028, il club rossoblu continua a trattare uno degli imprescindibili di Davide Nicola. Gabriele Zappa, oggetto di desiderio per molti club di serie , é in scadenza in estate. L’interesse del club sarebbe quello di rinnovare il terzino destro sino al 2028. In vista del match contro il Monza Nicola dovrà ancora una volta rinunciare all imprevedibilità di Zito Luvumbo. Per quanto riguarda Yerri Mina, uscito acciaccato nella sfida interna con l’Inter , le decisioni finali verranno prese nella giornata di Sabato.