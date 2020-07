Il “caddozzo asseminese” si inventa il cestino anche quando non c’è: l’ironia della sindaca Licheri. Un bel bustone di spazzatura agganciato perfettamente al cestino mancante: “Quando certe abitudini sono ben radicate è difficile modificarle ….cestino o non cestino è uguale”, commenta su Fb la prima cittadina. Quando la raccolta, differenziata o meno, è davvero un optional di civiltà mancata. In attesa che le telecamere smascherino eventualmente il trasgressore.