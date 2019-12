Paura a Iglesias, tentata rapina al distributore sulla 130: caccia ai malviventi

Iglesias, rapina al distributore. I Carabinieri della Compagnia di Iglesias sono intervenuti presso il distributore Q8 lungo la SS130 (all’altezza comune Musei) dove alle ore 19:30 circa era stata segnalata una tentata rapina. Due individui incappucciati hanno raggiunto l’addetto al rifornimento proprio mentre saliva sulla propria vettura privata per rientrare a casa.

Dopo alcuni istanti di ricerca i malviventi hanno desistito e sono fuggiti a piedi. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Domusnovas: sono in corso accertamenti ma pare che uno dei due rapinatori avesse un’arma nascosta da una busta in plastica. Probabilmente non si trattava di una pistola vera, ma sono in corso serrate indagini e ricerche in tutta la zona.