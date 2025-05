È stato arrestato nella notte a Bacu Abis, nel Sulcis, un 38enne pregiudicato ricercato dallo scorso dicembre. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per una serie di furti di carburante nel 2019 e pericolose fughe alla guida di auto rubate, era stato sottoposto ad affidamento terapeutico, poi revocato dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari a causa di reiterate violazioni. Da allora era irreperibile. Le indagini, coordinate dalla Compagnia dei Carabinieri di Iglesias, hanno portato alla sua individuazione all’uscita di un’abitazione isolata, dove si sospettava avesse ripreso l’attività di spaccio. Fermato poco dopo la mezzanotte, l’uomo è stato trovato in possesso di 2.310 euro in contanti, tredici dosi di cocaina, marijuana, flaconi di metadone e altro materiale. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori quantità di stupefacenti, tra cui eroina, cocaina, marijuana, metadone, bilancini e strumenti per il confezionamento.

L’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Uta, su disposizione della Procura di Cagliari. L’operazione, sottolineano i Carabinieri, si inserisce nell’ambito dell’attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di droga.