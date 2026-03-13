Iglesias è costretta a salutare un’altra giovane vita. Se ne è andato a soli 40 anni Antonio Mattia Nonnis.

Conosciutissimo da tutti, in queste ore sono in tanti che lo ricordano e piangono la sua perdita così prematura. I messaggi social lo ricordano come sorridente, onesto e sempre al lavoro. Un lutto che per l’ennesima volta ha segnato la nota comunità del Sulcis che ora si stringe attorno alla famiglia del giovane.

L’ultimo saluto ad Antonio Mattia sarà celebrato domani, sabato 14 marzo, alle ore 10:30 presso la Chiesa di S.Pio X.