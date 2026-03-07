La comunità di Iglesias è sconvolta dalla perdita improvvisa dell’amata Manola Tidu, morta a soli 49 anni. Manola si è spenta all’ospedale Sirai di Carbonia lasciando nel dolore più profondo il marito, i familiari e tutti coloro che l’hanno incontrata. Il suo sorriso è il ricordo più ricorrente che viene menzionato nelle decine di messaggi a lei dedicati.

“Il tuo sorriso sempre nel mio cuore”, scrive una cara amica. E ancora: “Sei stata la migliore compagna di viaggio che potessi desiderare”.

L’ultimo saluto a Manola sarà celebrato lunedì 09 marzo alle ore 10:30 nella Parrocchia San Pio X Papa.