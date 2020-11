Iglesias, in giro in auto col “coprifuoco” senza giustificazione: scatta la multa da 400 euro

In giro in macchina col “coprifuoco”. E’ stato fermato ieri sera dai carabinieri, dopo le 22:30, uno studente 24enne, ad Iglesias. Le strade a quell’ora come imposto dal dpcm erano deserte, l’unico fuori oltre l’orario consentito il ragazzo, che è stato sanzionato perché non aveva un giustificato motivo. La multa da pagare è salatissima per aver violato le disposizioni per il contenimento della pandemia: 400 euro.

I carabinieri fanno sapere però che in generale “c’è molta disciplina da parte di tutti nel rispettare le forti limitazioni imposte e le restanti persone fermate per strada avevano tutti ragionevoli e legittimi motivi per essere usciti di casa, nel rispetto delle norme vigenti”.