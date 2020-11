Iglesias, alla guida ubriaco provoca un incidente: insegnante nei guai

Stanotte a Siliqua, i carabinieri della Stazione locale hanno sanzionato ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPCM 3 novembre 2020, un 22enne del luogo, disoccupato e incensurato.

Il giovane è stato sorpreso a circolare in via Curie senza un giustificato motivo oltre le ore 22. Del fatto veniva informata la Prefettura di Cagliari.

Sempre stanotte all’ 1.50 circa, a Iglesias, in località “Ceramica”, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno sanzionato amministrativamente, per aver circolato in orario proibito senza giustificato motivo, un 50enne insegnante, incensurato.

Questi, alla guida della propria auto, è rimasto convolto in un sinistro stradale autonomo. Sottoposto a test etilometrico, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,10 mg/l alla prima prova e 1.20 mg/l alla seconda prova. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente di guida, mentre l’auto è stata lasciata nella disponibilità dell’uomo, affinché questi potesse svolgere i propri compiti di educatore dell’infanzia, magari facendosi accompagnare da qualcuno.