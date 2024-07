I piromani maledetti sfregiano Quartu, roghi sincronizzati da Molentargius a via Brigata Sassari: “Non daremo tregua agli incendiari”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Maestrale e estate bollente, anche per quest’anno, per Quartu significano soprattutto una cosa: piromani all’opera. Sono stati tre gli incendi scoppiati in diversi punti della terza città sarda, per quanto non troppo distanti tra loro. Tra viale Marconi e la fascia del pre-parco di Molentargius, in via della Musica e in questo caso anche all’interno dell’oasi naturalistica e in via Brigata Sassari. Si sono vissute ore di paura, tra supermercati e case evacuate per motivi di sicurezza. La macchina dei soccorsi, con il Centro operativo comunale in prima linea, ha evitato il peggio. C’è stato un flusso costante di informazioni in rete tra polizia Locale, Corpo Forestale, vigili del fuoco, polizia, carabinieri, il Paff e il Nos e altre associazioni di volontariato. Gli agenti della Locale hanno regolato il traffico e fatto evacuare temporaneamente qualche decina di quartesi dalle proprie case quasi lambite dalle fiamme. Fiamme che, fortunatamente, non hanno raggiunto la residenza per disabili “Il Fenicottero” di viale Marconi, dove sono ospitate venti persone. Alla fine, i danni maggiori sono quelli, purtroppo, registrati in mezzo alla natura. Sfregiata Molentargius, dove in supporto ai pompieri ci sono stati ben tre elicotteri. Il fumo, denso e acre, è arrivato sino alla zona del Poetto e quasi sino a quella dove c’è il cimitero.